Subtopconcours Wezep geeft de bondscoaches en de Nederlandse dressuurfan moed

Rick Helmink
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst in Wezep Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het subtopconcours in Wezep gaf de Nederlandse dressuurbondscoaches – en de Nederlandse dressuurfan – vandaag moed. Als de ontwikkeling van Dinja van Liere en de negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P.T. zich in de Grand Prix zo doorzet, wordt de belangrijkste opgave op het Wereldkampioenschap in Aken – een teamticket scoren voor de Olympische Spelen in Los Angeles – een makkie. Van Liere hield zich tot nog toe nog wat op de vlakte wat betreft het Wereldkampioenschap in Aken met de jonge Mauro Turfhorst, maar liet in Wezep aan Horses weten er voor te willen gaan.

