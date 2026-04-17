Marco Kutschers toppaarden Catelly en Aventador S naar Ben Maher

Petra Trommelen
Aventador S met Marco Kutscher Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Petra Trommelen

De Duitse springruiter Marco Kutscher heeft afscheid moeten nemen van twee van zijn toppaarden, Catelly (v. Catalido) en Aventador S (v. Armitage). Beide paarden zijn verkocht en zullen voortaan worden uitgebracht door de Britse olympisch kampioen Ben Maher.

