Schelstraete naar tweede plaats in Inter I Fontainebleau, Nederlanders sterk in top vijf

Petra Trommelen
Schelstraete naar tweede plaats in Inter I Fontainebleau, Nederlanders sterk in top vijf featured image
Jonna Schelstraete met Manila Grace en dochter Micky. Foto: Foto4U
Door Petra Trommelen

Onlangs nam Micky Schelstraete de teugels van Grand Prix-paard Ironman (Ferro x Tuschinski) over, maar daarvoor moest zij wel een paard teruggeven aan haar moeder Jonna Schelstraete. Dat betrof Manila Grace (Guardian S x Johnson). In Fontainebleau reed de combinatie hun tweede internationale wedstrijd. Daar behaalde Schelstraete een knappe tweede plaats in de Intermédiaire I met 68,333%. Ook de andere Nederlandse combinaties, Fleur Prinsen en Denise Nekeman, eindigden in de top vijf. De derde plaats ging naar Charlotte Fry met de KWPN-goedgekeurde hengst Ilegro (Inclusive x Negro).

