Stephanie Berends alsnog KNHS kampioene M1, Gianni Gevers moet titel inleveren

De KNHS meldt in een persbericht dat Gianni Gevers de KNHS Indoortitel moet inleveren omdat zijn start niet reglementair gebleken is. Dit betekent dat Stephanie Berends met haar paard Oh Happy Day opschuift naar de eerste plaats.

De KNHS meldt:

Op vrijdag 21 februari is in Ermelo het KNHS kampioenschap dressuur klasse M1 paarden verreden. Daarbij is Gianni Gevers gehuldigd als kampioen. Helaas is gebleken dat zijn start niet reglementair was, en hij niet startgerechtigd was in deze klasse op het kampioenschap. Dit betekent dat Stephanie Berends met haar paard Oh Happy Day opschuift naar de eerste plaats.

Niet reglementaire start

Achteraf is gebleken dat een wedstrijdorganisatie niet alle wedstrijduitslagen inclusief HC-starts volledig heeft ingestuurd. Om die reden is de niet-reglementaire start bij de standaard controle naar startgerechtigheid, die de KNHS vooraf uitvoert, niet naar voren gekomen.

Niet startgerechtigd

In het reglement staat:

Ruiters die in het desbetreffende seizoen LT-niveau of hoger hebben gestart mogen niet deelnemen aan het regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen B, L1, L2 ,M1 en M2. De ruiter dacht dat een HC-start niet zou meetellen en hij is op 4 januari Lichte Tour en Zware Tour gestart.

In Huijbergen staat hij op de startlijst in de Intermédiaire I en Intermédiaire II.

Conform het reglement wijzigt nu automatisch de uitslag van deze kampioenschapsrubriek en wordt Stephanie Berends met haar paard Oh Happy Day de kampioen in deze rubriek.

Eerlijke sport waarborgen

KNHS manager wedstrijdsport Gerard Arkema: “Dit is echt super vervelend voor iedereen. We zijn pas 4 maart gewezen op de onvolledige wedstrijduitslag en daarna hebben we nog een zorgvuldig feiten onderzoek gedaan. Uiteindelijk blijkt de start van Gevers onreglementair en volgen we met het aanpassen van de uitslag ons reglement. Dit reglement is er om eerlijke sport te waarborgen en dat willen en moeten we volgen.”

Achter de Groningse kampioene Stephanie Berends met Oh Happy Day komt het zilver nu in handen van Vera Grevelink met Othello Cc (Limburg). De bronzen medaille gaat naar Anne van ’t Land met Monte JT (Gelderland).

Bron: KNHS