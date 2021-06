HH Conrad terug op stal bij Gregory Wathelet

Gregory Wathelet heeft HH Conrad (Con Air x Locato) weer op stal staan. De Holsteiner-hengst gaat met sportief pensioen, maar wordt nog wel voor de dekdienst ingezet. Met Wathelet in het zadel won de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst zilver op het Europees kampioenschap van 2015 in Aken. In het jaar daarna nam Quentin Judge de teugels van HH Conrad over.

“Het is een bijzonder moment om HH Conrad weer op stal te mogen verwelkomen. Samen wonnen we een zilveren medaille op het EK in Aken, schitterden we in de mooiste Grand Prix’ en wonnen we de Nations Cup in Aken en de finale van de FEI Nations Cup in Barcelona met telkens dubbel nul. Het is dus best een emotioneel moment om hem hier terug te zien keren en dat hij hier aan zijn nieuwe carrière mag beginnen, een combinatie tussen weiland en dekken”, aldus Wathelet.

Bron: Instagram/Horses.nl