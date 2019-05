Jessica Springsteen: ‘Combinatie van geven en nemen’

Hoewel haar ouders allebei actief zijn in de muziekindustrie, had Jessica Springsteen al op jonge leeftijd alleen maar oog voor paarden. Ze is één van de meest succesvolle amazones van de Verenigde Staten en heeft een tip voor alle opkomende jonge ruiters en amazones: "Wees geduldig en gefocust, en ga niet bij de pakken neerzitten als je een slechte dag hebt."

Springsteen is van mening dat je tot de beste prestaties komt als je een goed schema hebt. “Je moet je paard goed managen en van te voren een passend programma maken. Dan kan je naar wedstrijden gaan waar je kan pieken”, vertelt ze.

Geduld hebben

De amazone is zelf helemaal gek van haar inmiddels gepensioneerde merrie Davendy (Kashmir van ’t Schuttershof x Pachat II). “Ze deed altijd haar best, was heel competitief en voorzichtig en in de ring kon ik er altijd voor gaan.” Ze vervolgt: “Met het ene paard heb je zo een klik, met de andere kan het wat langer duren. Ik denk dat je vooral geduld moet hebben, het is een combinatie van geven en nemen.”

Bekijk hier het interview.

Bron: CNN/Horses.nl