Kerstens Chuck Marienshof Z ‘EEF Paard van het jaar’

In samenwerking met de Jumping Owners Club waren er zeven paarden genomineerd voor de titel 'EEF Series Horse of the Year 2024', waaronder ook Impian D (v. Bubalu VDL) en de Colestus-zoon Chuck Marienshof Z. Afgelopen zondag werd de winnaar van de prijs bekend gemaakt: de titel ging naar de negenjarige Chuck Marienshof Z.

De Longines EEF Series is een wedstrijdserie die is ontstaan uit de gedachte om paarden en ruiters te helpen zich te ontwikkelen tot en met de 3 en 4* niveau, om zo hopelijk hun land op het allerhoogste niveau te blijven vertegenwoordigen.

Foutloze rondes

De schimmelruin maakte onder Lars Kersten deel uit van het winnende Nederlandse team in Mannheim, Peelbergen en Boedapest (halve finale) en toonde klasse en aanleg voor foutloze rondes. Hij is een zoon van Colestus uit de 1,40m-merrie Mamzelle Vh Marieshof (v. Emerald). Hij is gefokt door zijn eigenaresse Sandra Ecker van Stal Marienshof. In de laatste weken heeft Kersten flinke stappen gemaakt met de negenjarige ruin, zo werden ze in augustus nog zesde in hun viersterren 1,55m GP-debuut (Valkenswaard).

Bron: Horses.nl/Persbericht