Kijk terug: Zorgen om Nederlandse springsport in Sportjournaal

Er zijn zorgen in de Nederlandse springsport: na jaren in de wereldtop is er sprake van een kwakkelzomer. Na het mislopen van een Olympisch ticket op het WK in Aken, plaatste Nederland zich afgelopen weekend ook niet voor de finale van de Longines League of Nations.

Ellen Liem Door

“Het zou niet goed zijn als we ons nu geen zorgen zouden maken”, zegt Laurens van Lieren, technisch manager van de KNHS, in NOS Sportjournaal. “Het is al een tijd geleden duidelijk geworden dat een aantal goede paarden niet meer beschikbaar waren voor de landenteams op de grote kampioenschappen. We wisten wel dat dit een moeilijke periode zou zijn.”

Kwalificatie Olympische Spelen

Kwalificatie voor de Olympische Spelen is volgend jaar mogelijk op het Europees kampioenschap. “We moeten gewoon dat ticket pakken”, vervolgt Van Lieren. “De kansen zijn absoluut aanwezig.”

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Bron: Horses.nl