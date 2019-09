Wijlen Tim Stockdale’s Wiston Bridget (29) overleden

Het voormalig internationale springpaard Wiston Bridget (v. Rosewall Grandure) is op 29-jarige leeftijd overleden. Met haar wijlen ruiter Tim Stockdale vormde de halve Clydesdale-merrie de beste Britse combinatie op de FEI Nations Cup in Aken in 2000. Het duo nam deel aan meerdere Grote Prijzen, de Spruce Meadows Nations Cup en stond op de shortlist voor de Olympische Spelen in Sydney.

Als halve Clydesdale was de Wiston Bridget een bijzondere verschijning in de ring, maar ging er altijd voor de volle honderd procent voor. “Tim ging altijd voor foutloze ritten. Als hij te snel wilde gaan was ze als een sneltrein en trok zijn armen er bijna uit”, vertelt Tim’s vrouw Laura een Horse & Hound. “Ze sprong gigantische hindernissen en ik denk niet dat Tim ooit het gevoel heeft gehad dat er ook maar één hindernis te groot voor haar was. Ze had een hart van goud.”

Fantastische moeder

De laatste vijftien jaar van haar leven sleet Wiston Bridget bij Henk en Louise Minderman, die de merrie kregen van haar eigenaresse Jeanette Edwards. “Ze heeft acht nakomelingen gehad en was een fantastische moeder. Haar laatste veulen kreeg ze 25 jaar was, maar de laatste tijd ging haar conditie hard achteruit. Ze werd wat wiebelig aan de achterkant en at niet meer zoveel als normaal. Op dinsdag 10 september wilde ze haar appel niet meer. Daarna heb ik de dierenarts gebeld”, aldus Henk Minderman.

Bron: Horse & Hound