Vrieling wint Medium tour finale Herning, Schuttert zesde

Jur Vrieling heeft met VDL Kelton (v. Bubalu VDL) de zondagse rubriek over 1,45 met barrage in Herning gewonnen. De Groninger scoorde met zijn KWPN-ruin de snelste tijd in de elfkoppige barrage. Frank Schuttert reed ook dubbel foutloos met La Luna Especiale (v. Cape Coral Rbf Z) en werd zesde.

De tweede plaats, op 16/100 van een seconde afstand tot Vrieling, was voor Sara Vingralkova met Naila v’T Merelsnest (v. Kannan). De Finse Annina Nordström reed met KWPN’er Fuzhou (v. Harley) naar de derde plaats.

Nieuw paard

Vrieling verdiende met zijn overwinning een nieuwe trailer. De Nederlander nam Kelton onlangs over van VDL-ruiter Alex David Gill en was twee weken geleden in Polen en eerder dit weekend in Herning al goed bezig met de tienjarige schimmel.

De Boer en Kersten buiten de boot

Er waren in totaal veertien foutloze combinaties in de eerste omloop van deze medium-tour-finale, maar er gingen er slechts elf naar de barrage. Dat was zuur voor Julian de Boer die met Quicito Z (v. Quasimodo Z) ook foutloos was gebleven, maar in de langzaamste tijd van alle nulfouters. Hij werd veertiende. Niels Kersten was met Secret Treasure (v. Stakkato Gold) met drie tijdfouten vijftiende.

