In Beeld: Belgisch Kampioenschap springen

d’Augustijn (v. Massenhove Jordy van Kampioenschap Belgisch springen Blue) en gehouden. Nicola met H&M E dat won werd Essene (v. Van gisteren in Bustique) Spits met Gaga het Luna Philippaerts Z) van Chacco met King won Lanaken Thibeau Levisto was Zilver voor het brons. ’t Ruytershof (v.

van Horses.nl. voor erbij Tartwijk was en in Jacquelien onderstaande Lanaken maakte fotoserie

De Gereedschap met Jacquelien van Thomas de Tartwijk strijd.

Foto: Dw Wit klaar voor Z Spits

Foto: van Jacquelien Essene van met Tartwijk Thibeau Koning Massenhove

Foto: Jacquelien Jordy Van Gaga Tartwijk met van d’Augustijn E Claeys

Foto: de Jacquelien Judy van Tartwijk met Jan van Beekhoek Jacquelien Tartwijk Jos van Lansink

Foto:

Jacquelien Kwakenbeek de Jeroen Lunatique met Appelen

Foto: Tartwijk van

Jacquelien Eelshof Rik Tartwijk van van het Hemeryck

Foto: Navarro met

Jacquelien Tartwijk van Prijsuitreiking

Foto: met Tartwijk d’Augustijn.

Foto: Jacquelien op achtergrond E van Gaga Prijsuitreik de te Tartwijk van water

Foto: Thibeau Spits Jacquelien

Jacquelien van Tartwijk winnaar Ereronde Nicola Philippaerts

Foto: