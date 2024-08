Beauville Z: Van ‘underdog’ naar Olympische legende

Onder het zadel van Maikel van der Vleuten staat er de afgelopen jaren geen maat op de sportieve prestaties van Beauville Z. Maar liefst drie keer op rij was er individueel brons op wereldtoneel: op de Olympische Spelen in Tokio (2021), de Wereldkampioenschappen in Herning (2022) en dit jaar op de Olympische Spelen in Parijs. Als een duveltje uit een doosje ontpopte Beauville Z zich als een waar springfenomeen, wanneer Van der Vleuten op achtjarige leeftijd de teugels van de ruin overneemt van leerling Gabriele Rogar Ibars. Tot aan die tijd wordt het unieke talent van de inmiddels veertienjarige sympathieke ruin door niemand als zodanig erkend.

Niels Leenaars, die Beauville als tweejarige kocht van Gertjan van Olst en al snel weer doorverkocht, vertelt in het uitgebreide levensverhaal van Beauville: “Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik me nog steeds afvraag hoe ik hem zo heb kunnen verkopen. En dat is denk ik nou juist precies de kracht van Beauville: hij is nooit opgevallen, bij eigenlijk niemand”, concludeert de Brabander.

“Tot aan de Global Champions Tour van Monaco, die hij onder het zadel van Maikel (red. Van der Vleuten) won. De ochtend na deze overwinning heb ik nog wel even telefonisch contact gehad met Gertjan en we vroegen ons beiden toch wel een beetje af hoe het toch kon”, vertelt Leenaars lachend. “Maar het is natuurlijk een super mooi verhaal. En het feit dat hij niet echt opviel is naar mijn mening ook gelijk de reden dat hij het zo lang volhoudt op het allerhoogste niveau. Er zijn maar weinig paarden die, net als Beauville, zo lang in de topsport lopen.”

Verder komen fokkers Monique en Pascal Habets, Maxime Rius die hem als jong paard had en Eric van der Vleuten aan het woord over de ruin die de geschiedenisboeken in gaat omdat hij drie keer op het wereldtoneel individueel brons won onder Maikel van der Vleuten. In de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen zijn er maar twee combinaties geweest die twee keer een individuele medaille wonnen.

