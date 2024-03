Paard te dik? Hooinet gebruiken!

Een twee jaar durend onderzoek onder leiding van dr. Michelle DeBoer van de universiteit van Wisconsin heeft aangetoond dat hooinetten geen effect hebben op de slijtage van het gebit van het paard. Wel constateerden de Amerikaanse onderzoekers dat hooinetten effect hebben op het lichaamsgewicht. Het hooinet is dus een middel om te dikke paarden te laten afvallen.

Hooinetten zijn een veelgebruikt middel om paarden langer bezig te houden met het opnemen van ruwvoer en tegelijkertijd hooiverspilling te verminderen. Maar wat is nou de impact van het hooinet op het paard? Of is er geen verschil met het gewoon vrijelijk aanbieden van ruwvoer? Dat waren de vragen die de onderzoekers zich stelden.

Twee groepen

In september 2021 werden 13 volwassen paarden willekeurig onderverdeeld in een groep die een jaar lang hooi via netten te eten kreeg en een groep die hooi zonder netten at. Na één jaar (september 2022) wisselden de paarden van behandeling en de proef werd afgesloten in september 2023. Alle paarden konden onbeperkt hooi eten en water drinken. De hooinetten hadden openingen van 4,45 cm. Het gebitsonderzoek werd geblindeerd uitgevoerd en bestond uit metingen van de snijtandlengte en registratie van gebitsafwijkingen.

Meer hooi zonder netten

Het bleek dat de paarden die hooi zonder netten konden eten méér hooi aten en zwaarder waren dan de paarden die het hooi in netten kregen aangeboden. Er werden geen verschillen waargenomen in snijtandlengte, aanwezigheid van snijtandafschuining of gebitsafwijkingen en -aandoeningen.

Geen gevolgen voor gebit

Deze onderzoeksgegevens tonen dus aan dat hooinetten geen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van het gebit, maar het hooigebruik kunnen verminderen en kunnen helpen om het gewicht en de ‘body condition score’ (BCS) van paarden onder controle te houden.

Bron: Journal of Equine Veterinary Science/Horses.nl