150 konikpaarden uit Oostvaardersplassen worden geslacht

Staatsbosbeheer heeft besloten om 150 konikpaarden weg te halen uit de Oostvaardersplassen. Zij willen de grootte van de kudde verder terugdringen. Staatsbosbeheer ziet geen andere mogelijkheid dan de dieren naar de slacht te brengen. Dit omdat ze geen andere plek voor de paarden konden vinden.

De paarden staan in een vangweide, worden gechipt en krijgen een paspoort. Ze worden deze week nog afgevoerd. Het vlees wordt zoveel mogelijk verkocht, met toestemming van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

1100 paarden, herten en heckrunderen

De konikpaarden van de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. De dieren kwamen om van de honger, er zijn er een aantal verhuisd naar Texel, Spanje en Wit-Rustland en een ander deel moesten worden afgeschoten. Het Staatsbosbeheer heeft besloten dat er uiteindelijk in totaal 1100 paarden, herten en heckrunderen overblijven in de Oostvaardersplassen.

