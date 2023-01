Firefly FBW tweede dopinggeval op Bundeschampionate

Firefly FBW (Fair Game x Fürst Heinrich) van Gestüt Birkhof werd op de Bundeschampionate van afgelopen jaar positief getest op de verboden stof capsaïsine. Amazone Anna-Lisa Schepper stuurde de DSP-ruin in de kleine finale naar de negende plaats.

Van 74 paarden die steekproefsgewijs werden getest, bleken er twee positief. Züchterforum bracht onlangs het nieuws naar buiten dat de kampioen van de vierjarige hengsten, San to Alati (v. Secret), positief getest werd. Firefly FBW is het tweede geval.

Niet zwaar aangerekend

Amazone Anna-Lisa Schepper werd direct na het bekend worden van de positieve uitslag voor een periode van acht weken geschorst. Inmiddels heeft ook de hoorzitting voor de tuchtcommissie van de FN plaatsgevonden. Schepper is drie maanden geschorst en moet een boete betalen. De FN houdt bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening met de omstandigheden. Schepper kon direct volledig verklaren hoe de stof in het bloed van het paard terecht is gekomen. De tuchtcommissie oordeelde dat de stof daar door nalatigheid terecht is gekomen en zodoende niet als zwaarwegend aangemerkt moest worden.

AKS-pasta

Schepper verklaarde dat de transportbeschermers van Firefly, die hij droeg bij de zeven uur durende reis naar de Bundeschampionate, waren ingesmeerd met AKS-pasta, omdat de ruin ze anders kapot trekt. Als bewijs hiervan leverde Schepper een video aan. Op de verpakking van de AKS-pasta staat niet vermeld dat het product een positieve stof bevat. De FN wil daarom met de fabrikant om de tafel om dergelijke gevallen in de toekomst te vermijden.

Cayennepeper

Capsaïcinoïden worden gewonnen uit een peul van de cayennepeper. In de humane geneeskunde wordt het gebruikt in de vorm van een zalf, lotion of als pleister om reumatische klachten te verminderen. Ze helpen tegen pijnlijke spierspanning, omdat de bloedsomloop sterk gestimuleerd wordt. Na het aanbrengen is er vaak een brandende, stekende pijn en warmteontwikkeling, de huid wordt rood. Om deze reden mag de stof niet in contact komen met een geïrriteerde huid en ook niet in contact met de ogen of slijmvliezen.

Bron: St. Georg