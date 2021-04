Andrew Kocher tien jaar geschorst voor gebruik elektrische sporen

Het FEI Tribunaal heeft Andrew Kocher voor tien geschorst voor het gebruik van elektrische sporen. Daarnaast is de Amerikaanse springruiter gediskwalificeerd voor acht evenementen tussen juni 2018 en november 2019. Verder kreeg Kocher een boete van 10.000 CHF (9.071 euro) en is hij veroordeeld tot het betalen van de kosten van 7.500 CHF (6.803 euro).

De juridische afdeling van de FEI liet Kocher op 29 juni 2020 weten dat er een onderzoek was geopend naar aanleiding van beschuldigingen over het gebruik van elektrische sporen die waren gemeld aan de onafhankelijke Equestrian Community Integrity Unit (ECIU). Beweerd werd dat Kocher elektrische sporen had gebruikt op een aantal bij de FEI-geregistreerde paarden, nationale paarden en tijdens trainingen.

Tuchtprocedure

Na het onderzoek heeft de FEI in oktober 2020 een formele tuchtprocedure opgestart tegen Kocher. In afwachting van een hoorzitting voor het FEI-tribunaal werd hij op 28 oktober 2020 voorlopig geschorst. Deze periode is nu omgezet in een definitieve schorsing en dat betekent dat de ruiter geschorst is tot en met 27 oktober 2030.

Ook niet als toeschouwer

Kocher is tijdens zijn schorsing niet alleen uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Hij mag in geen enkele hoedanigheid, zelfs niet als toeschouwer, aanwezig zijn bij een wedstrijd of evenement dat is geautoriseerd of georganiseerd word door de FEI of een nationale federatie.

Fotografisch bewijs

De sancties omvatten ook diskwalificatie van alle resultaten die zijn behaald op evenementen waarvoor het FEI-tribunaal fotografisch bewijs heeft ontvangen dat het gebruik van elektrische sporen door de ruiter aantoont. De acht evenementen zijn: CSI4 * Hickstead (GBR), 21-24 juni 2018; CSI3 * Lexington (VS), 14-18 mei 2019; CSI2 * Lexington (VS), 22-26 mei 2019; CSI5 * Calgary (CAN), 5-9 juni 2019; CSI5 * Calgary (CAN), 27-39 juni 2019; CSI3 * Traverse City (VS), 7-11 augustus 2019; CSI3 * -W Columbus (VS), 2-6 oktober 2019 en CSI4 * -W Toronto (CAN), 5-9 november 2019.

Beroep

Partijen kunnen binnen 21 dagen na ontvangst van de volledige beslissing in beroep gaan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS).

Bron: Horses.nl/persbericht FEI