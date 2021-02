PETA richt pijlen op springruiter na ‘zweepincident’ in ring

De in de Verenigde Staten woonachtige Duitse springruiter Kevin Lemke ligt onder vuur bij PETA. De dierenrechtenorganisatie heeft een video in handen gekregen waarop te zien is dat Lemke zijn paard in de springring meermaals slaat met de zweep.

PETA wil dat de FEI en de Amerikaanse ruitersportbond USEF de zaak onderzoekt en dat Lemke wordt geschorst. Een woordvoerder van de FEI liet weten: “De FEI veroordeelt absoluut alle vormen van paardenmishandeling, of het op wedstrijden of elders voorkomt. Dit incident vond plaats op een nationaal evenement in de VS en hoewel de FEI in dit geval geen jurisdictie heeft, onderhouden we rechtstreeks contact met de USEF, die de zaak onderzoekt. “

Klik hier voor de video

Bron: Horses.nl/HorseSport