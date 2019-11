Rhino-uitbraak op Manege Lelystad eist vijfde slachtoffer

Manege Lelystad wordt al wekenlang in de greep gehouden door een uitbraak van de neurologische variant van Rhinopneunomie. Meerdere paarden zijn inmiddels overleden, vorige week bezweek het vijfde dier aan de ziekte, zo meldt Omroep Flevoland. De uitbraak zorgt voor een grote schadepost. Er is een crowdfundingsactie gestart, de opbrengst daarvan staat inmiddels op ruim 19.000 euro, maar dat is lang niet genoeg om de schade te dekken.

Het Rhinovirus eiste vorige week zijn vijfde slachtoffer op Manege Lelystad. De eigenaar van de manege moest het paard laten inslapen toen die niet meer in de benen kon komen. Half oktober brak Rhino uit. Sindsdien is de manege gesloten en staat een deel van de paarden in quarantaine. Bij elf paarden is het virus daadwerkelijk vastgesteld, inmiddels zijn vijf dieren overleden. Er zijn de laatste tijd geen nieuwe koortsgevallen bijgekomen. Maar het is nog te vroeg voor de manege om daar conclusies aan te verbinden, omdat de incubatietijd nog niet voorbij is.

De uitbraak zorgt voor een grote schadepost. Lessen kunnen niet doorgaan, de kantine heeft geen omzet en verhuur is niet mogelijk. Daarnaast zijn er hoge kosten voor de veearts, medicijnen en het ontsmetten van de stallen. Er is een crowdfundingsactie, de opbrengst daarvan staat inmiddels op bijna 20.000 euro, maar dat is lang niet genoeg om de schade te dekken. Leefbaar Lelystad deed een voorstel om een kleine 20.000 euro die nog over is van de motiemarkt, te doneren aan de manege.

Internationaal springruiter Henk Frederiks organiseert een Benefiet Masterspringen ten behoeve van manege Lelystad. “Er doen twintig ruiters mee, die allen minimaal 100 euro hebben ingelegd”, vertelde Frederiks op Horses.nl. “En het zijn niet de eerste, de beste ruiters, maar namen als James Billington, Angelique Hoorn, Pim Mulder, Marcel de Boer en Tom Brinkman.”

Bron Omroep Flevoland/Horses.nl