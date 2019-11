Henk Frederiks organiseert Benefiet om manege Lelystad te steunen

Manege Lelystad wordt al wekenlang in de greep gehouden door een uitbraak van de neurologische variant van Rhinopneunomie. Meerdere paarden zijn inmiddels overleden, waarvan de laatste afgelopen zaterdag. Voor internationaal springruiter Henk Frederiks reden te meer om een Befeniet te organiseren voor de manege. "Je kan wel denken: jammer, risico van het vak, maar zoiets is verschrikkelijk. Het is overmacht. De verzekering keert niets uit en er moeten toch negentig paarden gevoerd worden."

“Karst van der Laan, één van de eigenaren van de manege, is een jeugdvriend van me en we hebben samen bij de pony’s gereden. Dat hen zoiets overkomt is verschrikkelijk. Het blijft maar doorgaan. Dat er afgelopen zaterdag weer een paard is overleden, betekent dat het virus er nog steeds aanwezig is en de deuren nog minimaal 28 dagen gesloten moeten blijven.”

Benefiet Masterspringen

“Op zondag 24 november krijg ik een aantal leden van het KWPN over de vloer bij mij op stal. Al vrij snel kreeg ik het idee om daar een Benefiet achteraan te houden, in de vorm van Benefiet Masterspringen ten behoeve van manege Lelystad. Er doen twintig ruiters mee, die allen minimaal 100 euro hebben ingelegd. Dat zijn niet de eerste, de beste ruiters, maar namen als James Billington, Angelique Hoorn, Pim Mulder, Marcel de Boer en Tom Brinkman.”

Blij met support

Frederiks is blij dat zijn idee zo enthousiast ontvangen wordt. “Koopmans Geluid sponsort het geluid, we hebben een cateringbedrijf die voor ons gratis drinken serveert en waarvan alle winst ten goede komt voor de manege. Daarnaast openen we een aparte rekening, waarop mensen kunnen doneren. Daarvoor moeten we nog een Kamer van Koophandel nummer aanmaken, maar dat is allemaal al in gang gezet.”

Benefiet Masterspringen t.b.v. manege Lelystad

Stal Bakker & Frederiks

Midden 49a te Wapserveen

24 november, aanvang: 16.00 uur

Bron: Horses.nl