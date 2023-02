Rhino op CSI Lier

Bij een paard dat afgelopen weekend deelnam aan CSI Lier is rhino vastgesteld. Het gaat om een paard van een ruiter uit Oekraïne dat op zaterdag 18 februari symptomen van EHV vertoonde. Het paard werd onmiddellijk geïsoleerd en er is een swap genomen. Zondagochtend was het paard veel beter en is het vertrokken naar zijn thuisstal in Duitsland samen met nog vier andere paarden van diezelfde Duitse stal. Op maandagavond 20 februari is de uitslag van de swap ontvangen en daaruit blijkt dat het om EHV-1 gaat.