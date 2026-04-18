Landelijk verbod veetransport op tropische dagen wordt in 2027 ingevoerd, met een paar uitzonderingen

Rick Helmink
Foto: Amy Dragoo / www.arnd.nl
Er komt een landelijk verbod op het vervoer van vee op tropische dagen. Zodra het kwik de 30 graden passeert, mag vee niet meer worden vervoerd. Die grens ligt nu nog op 35 graden en die geldt ook voor paardentransport. Of deze nieuwe norm ook voor het vervoer van paarden gaat gelden, is nog niet uitgewerkt maar wel waarschijnlijk. En er zijn een paar uitzonderingen die het makkelijker maken voor de paardensector zoals bijvoorbeeld gekoeld transport. Paardenhouders met een vrachtwagen met airconditioning (in het paardengedeelte) kunnen dus nog wel op pad op tropische dagen.

