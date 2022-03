Politie zet paardenredder Henk ten Napel ondanks ‘haat-liefdeverhouding’ in het zonnetje

Henk ten Napel uit Enschede vangt al meer dan twintig jaar mishandelde paarden op én is de luis in de pels van de Twentse (dieren)politie. Met een smoes lokte de politie hem afgelopen vrijdag naar het bureau. Om hem te bedanken voor wat Ten Napel de normaalste zaak van de wereld vindt: zijn liefde voor dieren.

Al twintig jaar vangt Henk ten Napel met zijn stichting ‘Paard zoekt Baas’ verwaarloosde paarden op. “In al die jaren hebben we zo’n 700 paarden opgevangen. Het is het mooiste werk wat je kunt doen”, zegt Ten Napel.

Beul van Twente

Ten Napel staat altijd klaar als de politie een plek zoekt voor mishandelde dieren. Met hetzelfde vuur zit hij hen achter de broek aan om dierenmishandeling sneller en harder aan te pakken. Ten Napel begon zijn paardenopvang pakweg twintig jaar geleden toen de ‘Beul van Twente’ actief was in de regio.

Roeping

Tussen 2000 en 2004 vermoordde Rudolf K. een zwerver en deed drie andere moordpogingen. K. mishandelde in die periode tientallen dieren, waaronder het paard van Ten Napel. Hij vond dat de politie toen veel meer werk van dierenmishandeling moest maken. De politie vond hun dader, die kreeg levenslang. Ten Napel vond zijn roeping.

Haat-liefdeverhouding

Ten Napel heeft een haat-liefdeverhouding met de politie, aldus teamchef Wolter Alberts: “Henk wil graag dat we hard optreden tegen dierenleed en vindt dat we soms te traag werken. Maar Henk staat ook dag en nacht klaar om paarden op te vangen. Ik hoop dat we nog jarenlang mogen samenwerken.”

Naar bureau gelokt

Met de smoes dat de politie weer ‘een klusje voor hem heeft’ werd Ten Napel naar het politiebureau van Enschede gelokt waar de politie hem eerde voor bewezen diensten. Onnodig volgens Ten Napel. “Ik hoef niet in het zonnetje gezet te worden. Als wij paarden binnenkrijgen die broodmager zijn en geestelijk in de knoei zitten. Wat is er dan mooier om die later weer lekker dik, rond en geestelijk in orde te krijgen. Dat is de grootste waardering die je maar kunt krijgen.”

Bron: Tubantia / RTV Oost