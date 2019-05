Pony al maand vermist, politie houdt rekening met meerdere scenario’s

Al ruim een maand wordt in Achterberg (gemeente Rhenen, provincie Utrecht) gezocht naar een verdwenen pony. De shetlander, die luistert naar de naam Rico, verdween in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 maart uit een weiland van een pensionstal aan de Zandweg in Achterberg. Ook de politie is op zoek naar Rico en naar de nog onbekende persoon die de pony mogelijk heeft meegenomen.

Als de stalhoudster op dindagochtend bij het weiland komt, ziet ze dat er van de vier pony’s nog maar één in het weiland staat. Dan ontdekt ze dat het hek open staat. Twee andere pony’s vindt ze in het naastgelegen maisveld. Maar Rico blijft zoek. Omdat het volgens de stalhoudster niet mogelijk is dat de pony’s het hek zelf hebben geopend, gaat ze ervan uit dat iemand moedwillig het hek heeft geopend. Dat Rico na intensief zoeken nog niet is gevonden, doet het vermoeden rijzen dat hij is meegenomen.

Meerdere scenario’s

De politie onderzoekt de verdwijning, maar houdt rekening met meerdere scenario’s. Diefstal lijkt niet voor de hand liggend, omdat een shetlander in geld niet veel waard is. Het zou ook kunnen gaan om een kwajongensstreek. Iemand zou het hek geopend kunnen hebben, waardoor de dieren konden ontsnappen. Iemand zou Rico gevonden kunnen hebben en zich over hem hebben ontfermd.

Signalement

De stalhoudster hoopt dat iemand de pony ergens gezien heeft of weet wie er achter het openen van het hek zit. Rico is een voskleurige ruin met lichte manen en een witte sok rechtsvoor. De shetlander is ongeveer 12 jaar oud. Hij is niet gechipt.



Bron: Politie.nl