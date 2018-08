“Ik werkte pas twee weken bij De Debbehoeve toen ik door Nico werd gevraagd om bij hem als stalamazone te komen werken”, legt Eline van Egmond uit over de het ontstaan van haar nieuwe dienstverband bij Stal Witte. “Dit is zo’n gave kans. Die kon ik echt niet voorbij laten gaan.”

Gyon en Rock for my Heart

Bij Witte heeft Van Egmond onder andere de inmiddels geruinde KWPN-hengst Gyon (v. Charmeur) onder het zadel. “Het is een super stoer paard en wellicht kan ik hem ook in de sport uitbrengen”, aldus de amazone die eerder met meerdere paarden succesvol was in de Subtop. Ook rijdt ze in Schijndel de driejarige Hannoveraanse hengst Rock for my Heart (v. Rock for Me), die bij het KWPN is aangewezen en naar het najaarsverrichtingsonderzoek gaat.

Ideale leerplek

“En verder komen er nog paarden die ik uit mag brengen in de jonge paarden-wedstrijden zoals de VSN. Het opleiden vind ik super leuk om te doen”, zegt Van Egmond die in de training geregeld wordt bijgestaan door Madeleine Witte-Vrees en Nico Witte. “Als Madeleine of Nico tijd heeft, helpen ze of kijken mee. Ik hoop beter te kunnen worden in m’n rijden en als ik ergens wat kan leren dan is het hier wel.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl