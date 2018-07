Jacques Verkerk aan de slag bij KFPS

Tot 2009 was Jacques Verkerk werkzaam bij het KWPN, maar zijn werkzaamheden als inspecteur en redacteur van ‘In de Strengen’ werden beëindigd vanwege een verschil in inzicht. Drie jaar later ging Verkerk aan de slag voor het KNHS als persvoorlichter. De laatste jaren werkte hij als zelfstandige in de dienstverlening in de hippische sector en als hippisch journalist.

KWPN, New Forest, Friezen

Jacques Verkerk gaat nu na KWPN’ers en New Forest pony ook Friezen keuren. “Mijn passie ligt heel sterk in de paardenfokkerij en in het beoordelen van paarden. Om hier vanuit een frisse blik impulsen te geven aan de fokkerij van Friese paarden, beschouw ik als een prachtige nieuwe uitdaging”, motiveert Verkerk zijn keuze. In deze nieuwe functie binnen het stamboek, zal hij vanuit de organisatie de KFPS-inspectie en -jury gaan aansturen. Hij zal zich verder bezig gaan houden met het verder professionaliseren van de juryopleidingen.

Content met Verkerk

Jacques Verkerk zal samen met Ids Hellinga, Nynke Bakker en Marijke Akkerman deel gaan uitmaken van het managementteam van het KFPS. “We zijn bijzonder content dat we met Jacques Verkerk iemand met zoveel kennis en ervaring ten aanzien van het beoordelen van paarden kunnen toevoegen aan ons team. Met hem beogen we de keuringen en het opleidingstraject van juryleden verder naar een hoger plan te brengen.”, zegt stamboekdirecteur Ids Hellinga. Verkerk begint in augustus met zijn nieuwe baan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KFPS