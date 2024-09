Zwitserse Adrina Suter ziet enkele paarden vertrekken, waaronder Olympische Fibonacci

De Zwitserse Grand Prix-amazone Andrina Suter beschikt niet langer over drie van haar toppaarden, die in eigendom van Robert Lualdi zijn. Hieronder bevindt zich ook de 14-jarige ruin Fibonacci (v. Flanagan), het paard waarmee ze als individuele deelneemster nog deelnam aan de Olympische Spelen van Parijs. "Met pijn in het hart moet ik afscheid nemen van drie uitzonderlijke paarden", schrijft de 32-jarige amazone op haar Instagram-account. "Een afscheid van veel meer dan alleen sportpartners. Ze waren leermeesters, vrienden en een onuitputtelijke bron van succes, inspiratie en vreugde."

Suter en Fibonacci werden dit jaar vierde op de Zwitserse Kampioenschappen en behaalde in Parijs een score van 65.590% in de Grand Prix (55e). De twee andere paarden betreffen de elfjarige merrie Depeche Mode (v. Dimaggio) en de Belissimo M-zoon Briatore NRW, waarmee Suter in 2022 de Nürnberger Burgpokal Finale won en in datzelfde jaar op de zesde plaats eindigde in de finale voor zevenjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Ze vervolgt: “Bij afscheid komt het moment om terug te kijken en te beseffen hoeveel we samen hebben bereikt. Maar hoe moeilijk het ook is om los te laten, ik weet ook dat alles zijn eigen tijd heeft. Ik ben verdrietig, maar tegelijkertijd ben ik de paarden zo dankbaar voor alles wat ze me hebben gegeven. Een dankjewel aan de heer Luadli voor het vertrouwen en de vele mogelijkheden.”

De amazone gaat in haar bericht verder niet in op de reden van het vertrek van de paarden.

Bron: Horses.nl/ Instagram