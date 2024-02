Dr. Cesar Parra voorlopig geschorst door FEI na opduiken beelden mishandeling paarden

De in Florida woonachtige Colombiaanse dressuurruiter dr. Cesar Parra is voorlopig geschorst door de FEI. Nog geen 24 uur nadat op social media videobeelden (klik hier en hier om te kijken) opdoken waarin Parra paarden mishandelt (met zweep tussen de oren slaan, veelvuldig en hardhandig zweepgebruik bij rijden en longeren), besloot de FEI tot een onmiddellijke (voorlopige) schorsing. Parra werd al eerder in verband gebracht met mishandeling.

In een reactie meldt de FEI het volgende over de schorsing van Parra:

“De FEI bevestigt dat dressuurruiter Cesar Parra (FEI ID 10000031) met onmiddellijke ingang voorlopig geschorst is, terwijl de FEI onderzoek doet naar de verontrustende beelden en video’s met betrekking tot zijn trainingstechnieken die onlangs naar buiten zijn gekomen.”

Respect voor paarden

“De paardensport is gebouwd op een fundament van respect voor onze paardenpartners, waarbij de zorgplicht ervoor zorgt dat hun mentale en fysieke welzijn op de eerste plaats komt, vóór alle competitie- en/of trainingsambities.

“Volgens de regels en voorschriften van de FEI vormt het welzijn van het paard en elke handeling of nalatigheid die pijn of onnodig ongemak voor een paard veroorzaakt of waarschijnlijk zal veroorzaken, een overtreding van onze regels en zal worden bestraft. De FEI blijft vastberaden in haar inzet voor het handhaven van de hoogste normen op het gebied van paardenwelzijn en het bestraffen van gedrag dat afwijkt van deze principes, en zal deze zaak met spoed actief onderzoeken.”

“Aangezien deze zaak in onderzoek is, zal er zolang het onderzoek loopt geen verder commentaar worden gegeven met betrekking tot de vermeende overtredingen. De FEI werkt ook samen en onderhoudt contacten met de Amerikaanse bond USEF, eventuele daaropvolgende sancties zullen op nationaal niveau worden erkend.”

“De FEI zet zich in om ervoor te zorgen dat het welzijn van de paarden die betrokken zijn bij de sport de eerste prioriteit heeft, en dat de reglementen, het beleid en de praktijken van de FEI, evenals de acties van de bredere gemeenschap, deze principes weerspiegelen. We zullen doorgaan met het aanpakken van acties en gedragingen die zijn in strijd met onze waarden.”

Geen optreden bij Beerbaum en Helgstrand

Bij het verschijnen van de RTL-documentaire op stal bij Ludger Beerbaum en de TV2 documentaire op stal bij Andreas Helgstrand trad de FEI niet op. Beide keren bezigde de paardensportbond harde woorden, maar ondernam geen enkele actie.

