Duitse young riders oppermachtig in teamfinale met Tokyo-format

De teamfinale voor de young riders op het Future Stars-concours in Hagen, waar het Olympisch format wordt getest, heeft goed uitgepakt voor de Duitsers. De twee Duitse teams eindigden als nummers één en twee. Voor Nederland verschenen eveneens twee groepen aan start. Zij behaalden respectievelijk de vierde en vijfde plaats.

In de landenproef, die op woensdag en donderdag werd verreden, gingen de young riders in groepen van drie aan start. Deze proef telde als kwalificatie voor de team- en individuele finale. De individuele proef van vandaag telde als teamfinale. Van ieder team – bestaande uit drie combinaties – worden de beste twee resultaten meegenomen voor het eindtotaal.

Topscore voor Rothenberger

De twee Duitse teams maakten in de kwalificatie en een overtuigende indruk en zetten die lijn door in de finale. Groep één, bestaande uit Lia Welschof, Alexa Westendarp en Semmieke Rothenberger, kwam mede dankzij de winnende proef van Rothenberger en Dissertation (Don Crusador x Glückspilz) uit op 151,009% en sleepte daarmee zonder enige twijfel de overwinning binnen.

Tweede team

In groep twee stuurde Paulina Holzknecht haar Wells Fargo (Welser x Fabriano) met 74,727% naar de tweede plaats en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het teamresultaat. Het team, compleet gemaakt door Raphael Netz en Helen Erbe, kwam uit op een totaal van 147,752% en bleef daarmee een dikke procent voor op het Deense team.

Stuivertje wisselen

In de kwalificatie kwam team twee van Nederland tot een hogere score dan team één, maar in de teamfinale was het stuivertje wisselen. Myrthe Wedda, Diana van de Bovenkamp en Zoë Kuintjes noteerden 139,685% en mochten daarmee de vierde prijs in ontvangst nemen. Kuintjes slaagde er met Primeval Brittsion (Sir Donnerhall x Krack C) de 70%-grens te passeren en eindigde individueel als negende.

Top tien voor Zoutendijk

Meike Kroot, Lisanne Zoutendijk en Fabiënne Jongen vormden team twee en reden een totaal van 138,803% bij elkaar. Met Kostendrukkers Ringo Star (Riccione x Laredo) tikte Zoutendijk bijna de 70% aan en eindigde daarmee op de tiende plaats.

Op zondag rijden de young riders de individuele finale in de vorm van de kür op muziek.

Uitslag teamfinale.

Individuele uitslag.

Bron: Horses.nl