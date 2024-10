Na Von Bredow-Werndl ook TSF Dalera BB van de troon gestoten op FEI Wereldranglijst

In augustus moest Jessica von Bredow-Werndl na vijftien maanden lang aan de top van de FEI Wereldranglijst te hebben gestaan, de koppositie afgeven aan teamgenote Isabell Werth. Twee maanden later is de regerend Olympisch kampioene verder gezakt naar de vijfde plaats en is ook haar inmiddels gepensioneerde merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) van de troon gestoten. Werths Wendy de Fontaine (v. Sezuan) is de nieuwe klassementsleider.

Op de ranglijst van de atleten leidt Isabell Werth met 2.062 punten. Gertjan en Anne van Olsts stalamazone Charlotte Fry volgt met 1.955 punten op de tweede plaats en ‘onze’ Dinja van Liere maakt de top drie met 1.897 punten compleet. Op vier volgt Cathrine Laudrup-Dufour en op vijf Von Bredow-Werndl. Verder in de top tien Carl Hester, Nanna Skodborg Merrald, Emmelie Scholtens, Frederic Wandres en Charlotte Dujardin.

Wendy de Fontaine, Glamourdale en Hermès vormen top drie

De top drie van de paarden is in lijn met de top drie van de atleten: Werths Wendy de Fontaine op één, Fry’s Glamourdale (v. Lord Leatherdale) op drie en Van Liere’s Hermès N.O.P. (v. Easy Game) op drie. Dan volgen Carl Hesters Fame (v. Bordeaux), Scholtens’ Indian Rock (v. Apache), Wandres’ Bluetooth OLD (v. Bordeaux), Dujardins Imhotep (v. Everdale), Daniel Bachmann Andersens Vayron (v. Vitalis), Pauline Basquins Sertorius de Rima Z IFCE (v. Sandro Hit) en Werths DSP Quantaz (v. Quaterback).

Dalera 39e

Dalera moet het – ondanks haar Olympisch goud – doen met de 39e plaats. De merrie liep in de afgelopen acht maanden naast de Spelen slechts één internationale wedstrijd, waardoor er maar vijf (in plaats van zes) resultaten meegenomen kunnen worden voor de ranking. Afgelopen maand werden de scores van de Wereldbekerwedstrijd in Basel van januari nog meegenomen.

Ranking atleten.

Ranking paarden.

Bron: Horses.nl