Ook startplek voor Tosca Visser: ‘Amsterdam is kers op de taart’

Niet alleen Thamar Zweistra heeft op het laatste moment een startplek gekregen voor Jumping Amsterdam, ook Tosca Visser is druk aan het pakken voor het concours dat morgen in de hoofdstad begint. Visser kreeg gisteravond te horen dat ze met Asther de Jeu (v. Contango) mee mag rijden in de Wereldbeker Grand Prix.

“We stonden reserve voor Jumping Amsterdam en het was afwachten. Maar gisteravond hebben we een ‘go’ gekregen. Ik zei: mijn spullen zijn zo gepakt”, vertelt Tosca Visser lachend. “Ik vind het wel spannend maar hartstikke leuk. In Amsterdam rijden is echt de kers op de taart.”

Eerste Wereldbekerseizoen

De combinatie, die deel uitmaakt van het B-kader, reed eerder dit seizoen de Wereldbekerwedstrijden in Budapest, Zakrow en Salzburg. In de huidige tussenstand van de West-Europese liga staan ze op de veertiende plek en zijn daarmee de op een na beste Nederlander in de ranking, na Hans Peter Minderhoud die op de derde plek staat. “We zijn er eigenlijk een beetje ingerold en ik had niet verwacht dat we gelijk al zo konden meedraaien”, zegt Visser over haar eerste Wereldbekerseizoen.

Genieten en ervaring

Over haar verwachtingen in Amsterdam vertelt ze: “Het is een deelnemersveld waar je ‘U’ tegen zegt en ik weet dat ik het minst ervaren ben. Asther en ik groeien nog steeds en op het moment is ze heel fijn voor elkaar. Ik hoop te kunnen laten zien wat ze kan en ga m’n uiterste beste doen. En vooral genieten en ervaring opdoen.”

Bron: Horses.nl