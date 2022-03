Teamkwalificatie Schut-Kery en Sanceo loopt vertraging op

Sabine Schut-Kery en Sanceo (San Remo x Ramiro's Son II), de verrassing van de Olympische Spelen in Tokio, hebben zich nog niet gekwalificeerd voor de Europese tour van het Amerikaanse dressuurteam. De zestienjarige Hannoveraanse hengst kon wegens een klein gezondheidsprobleem niet deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden. De deadline voor de Europese tour staat op 8 mei.

“Ik wilde niets riskeren”, laat Sabine Schut-Kery aan Dressage News weten. De amazone hoopt Sanceo op de wereldbekerwedstrijd in Temecula (5-8 mei) de ring binnen te rijden, dat zou net op tijd voor de deadline zijn.

Om te bepalen welke Amerikaanse combinaties er in augustus mogen deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Herning, worden de acht beste combinaties van de kwalificatiewedstrijden op Amerikaanse bodem, op een Europese tour gestuurd. Steffen Peters, Adrienne Lyle, Charlotte Jorst en Ben Ebeling vormen de top vier van de huidige ranking en Adrienne Lyle, Olivia LaGoy-Weltz, Ashley Holzer en Alice Tarjan verschijnen deze week aan de start in Wellington.

Bron: Dressage News