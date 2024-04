Werner: ‘Hans Peter én Edward zijn super gemotiveerd’

Team Glock hoef je niets te leren over hoe de dressuurwereld in elkaar steekt. Met een goed uitgedacht plan zijn Nicole Werner, Hans Peter Minderhoud en Edward Gal begonnen aan dit olympische jaar. “We hebben een plan bedacht en daar houden we ons aan”, zegt Nicole Werner, die afgelopen vrijdag 56 werd. Om eraan toe te voegen: “We worden er alle drie niet jonger op, dus als het nog een keer moet gebeuren: dan nu.”

Over het precieze plan met betrekking tot Edward Gal doet Werner nog geen uitspraken. “Edward is super gemotiveerd, zoveel kan ik er wel over zeggen. Maar Edward heeft zo’n bekendheid dat het ook altijd voor rumoer zorgt als we ergens komen.”

Geen rocket science

Waar en wanneer Edward Gal in de ring zal terugkeren wil Nicole Werner dus (nog) niet bekend maken, maar met een beetje kennis van de regels en de dressuurwereld is geen rocket science om het traject voor te rekenen: Edward Gal heeft op basis van de FEI-regels voor 24 juni 2024 twee MER (Minimum Eligibility Requirements)-scores van minimaal 67% op twee CDI3*-wedstrijden nodig om in aanmerking te komen voor de Olympische Spelen. Eentje daarvan kan gehaald worden op CHIO Rotterdam (ook een verplichte observatiewedstrijd), de andere elders.

CDI Exloo

CDI Exloo in het eerste weekend van mei (gelijktijdig met CDIO5* Compiègne) ligt daarbij het meest voor de hand. Daarna volgt de eerste observatiewedstrijd in het laatste weekend van mei, het NK Dressuur en tenslotte CHIO Rotterdam eind juni.

