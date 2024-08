Zevenvoudig EK-pony Dynasty overleden

De zevenvoudig EK-pony Dynasty (Deinhard B x Arts Dancer Boy) is op twintigjarige leeftijd overleden. De Rheinlands-gefokte pony werd ook nog enige tijd uitgebracht door de Nederlandse Antoinette te Riele.

Dynasty begon haar carrière onder het zadel van Jana Freund en Michele Schulmerig. Op vijfjarige leeftijd werd ze verkocht aan de familie Rothenberger. Nadat ze enige tijd door Sönke werd gereden, nam Sanneke de teugels over. De combinatie werd in 2009 vierde op de Bundeschampionate. In 2010 nam Sanneke’s nichtje Antoinette te Riele plaats in het zadel van Dynasty. Na starts op CDI Stadl Paura en CDI Saumur werd Dynasty Te Riele’s reserve voor het EK van dat jaar, waar Te Riele met Golden Girl goud won.

Zeven EK’s

In de jaren daarna werd Dynasty door verschillende amazones gereden. Met de Britse Erin Williams nam ze in 2012 en 2013 deel aan het EK, in 2015 met de Oostenrijkse Nicola Ahorner, in 2018 met Claire Benedict en in 2019, 2020 en 2021 met Fanny Jöbstl. De merrie ging daarna met sportief pensioen. Lang mocht het pensioen niet duren, de merrie liep door het eten van gedroogde krokus hoefbevangenheid op.

Bron: Eurodressage