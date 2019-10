Jasmien de Koeyer: ‘Dit geeft een enorme boost aan m’n gemoedsrust’

Nadat het Europees kampioenschap U25 afgelopen zomer voor Jasmien de Koeyer al in de eerste proef eindigde doordat ze na twee programmafouten werd uitgesloten, verscheen ze niet meer in de ring. Vandaag maakte ze op de Subtopwedstrijd in Utrecht haar rentree. Dat pakte goed uit: met Esperanza (Desperados x Krack C) noteerde ze 70,962% in de Grand Prix U25. Daarmee wonnen de rubriek die tevens geldt als eerste selectie voor Jumping Amsterdam.

“Ik heb er zelf een klein klapje van gehad. Het was teleurstellend en ik was zó terneergeslagen. Ik was mentaal even helemaal de weg kwijt”, blikt Jasmien de Koeyer openhartig terug die vervolgens de hulp inriep van sportpsychologe Sanne Beijerman. “Met behulp van Sanne ben ik weer op de rit gekomen. Eerder wilde ik nog niet starten omdat ik daar mentaal nog niet sterk genoeg voor was. Dat was een bewuste keuze. Ik wil sterk in m’n schoenen staan, dat heb je toch nodig op dit niveau. Ik ben héél blij dat ik gewacht heb.”

Doel lekker rijden

En nu was voor De Koeyer de tijd rijp om weer de ring in te gaan. “We hebben de draad weer opgepakt en zijn er voor gegaan. Het doel was lekker rijden en dat heeft goed uitgepakt. Ik heb zó lekker gereden dat de proef om was voordat ik het wist”, zegt ze lachend. “Ik had wat te kort losgereden maar Esperanza pakte het super op. Ze is de laatste tijd steadier geworden en heeft zich beter ontwikkeld. Daardoor hoef ik er minder aan te rijden en kan meer aan de afwerking werken.”

Sowieso al gewonnen

Het duo scoorde onder andere 8,5-en voor de series en een 9 voor het galopappuyement. “Normaal blinkt Esperanza uit in de draf maar vandaag ging de galop het vloeiendst. De piaffe was nog een beetje een dingetje en nog niet zo goed als het straks moet zijn. Het zit er aan te komen en ik denk dat we dat op onze volgende wedstrijd kunnen laten zien. Voor m’n gevoel heb ik vandaag vrijwel geen grote fouten gemaakt. Voor mijzelf had ik sowieso al gewonnen door weer de baan in te gaan. Dit geeft een enorme boost aan m’n gemoedsrust en is een mooi resultaat om weer mee te beginnen.”

Weer een lotje trekken

Nu de rentree geslaagd is, wil De Koeyer nog een selectiewedstrijd voor Jumping Amsterdam gaan rijden. Om daarvoor te kunnen selecteren dienen minimaal twee van de vier selecties gereden te worden, waarbij de twee beste resultaten meetellen. “Ik wilde eerst vandaag even afwachten maar ga nu ook een tweede selectie rijden. Ik wil héél graag naar Amsterdam en ga nu weer een lotje trekken om mee te mogen rijden”, besluit De Koeyer die op de afgelopen editie van Jumping Amsterdam de U25-rubriek won.

Ook 70% plus voor Thalia Rockx

Naast De Koeyer noteerde ook Thalia Rockx een 70%-plusscore. Met Verdi de La Fazenda (v. Floret As) noteerde ze 70,449% en daarmee de tweede plek. Jeanine Nieuwenhuis reed Genua TC (v. Charmeur) bij zijn tweede wedstrijd op dit niveau met 69,038% naar de derde plek. Marijke van Giesen en Esther SVN (v. Voice) volgen met 68,590% op de vierde plaats. Carlijn Huberts en Watoeshi (v. Rousseau) maakten met 68,205% de top vijf compleet.

Grand Prix voor Kirsten Brouwer

In de Grand Prix was Kirsten Brouwer oppermachtig. Zij reed Sultan des Paluds (v. Soliman de Hus) ruimschoots naar de overwinning. De score kwam vandaag bij hun tweede wedstrijd in deze klasse met 70,978% iets lager uit dan bij hun debuut van vorige maand. Toen scoorden ze 71,304%.

Bron: Horses.nl