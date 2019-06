Lotje Schoots: ‘250 euro is echt mega’

Lotje Schoots boekte met haar merrie Grace of Rose (Jazz x Krack C) al heel wat successen in de Subtop en op het NK Dressuur vorige maand in Ermelo wonnen de kleine finale. Na een korte wedstrijdpauze stonden ze er vandaag op de Subtopwedstrijd in Hoofddorp weer. Met 68,465% won het duo ruimschoots de Intermédiaire I en ook in de kür waren ze met 69,25% de beste.

“Na het NK heeft Grace een weekje vakantie gehad en daarna heb ik haar weer rustig opgepakt”, vertelt Lotje Schoots. “In de Inter I zaten nog wel wat dingetjes en het kan natuurlijk altijd beter. Maar Grace wordt steeds stabieler.”

Nieuwe kür

Schoots reed met Grace of Rose een nieuwe kür en die kon volgens de amazone nog wel wat beter. “Qua gevoel was het goed maar het liep nog niet helemaal hoe ik het zou willen. In beide series hadden we fouten en we zaten niet helemaal in het ritme. Maar het is natuurlijk super gaaf om beide proeven te winnen terwijl ik weet dat er nog zoveel beter kan.”

Internationaal debuut

De amazone hoopt binnenkort met Grace of Rose in Luxemburg haar internationale debuut te maken en traint daarnaast thuis verder richting het hogere niveau. “Ze lijkt alles goed op te pakken en we trainen thuis door voor een level hoger.”

Extra leuk

De laatste jaren kreeg concours hippique Hoofddorp vanwege de zware dressuurbanen flink wat kritiek te verduren maar vandaag lagen die banen er zeer goed bij. Dat beaamt ook Schoots. “De banen waren echt top. Het is een prachtig concours en er is echt geïnvesteerd in de banen. En ook de prijzen waren super. 250 euro voor een Subtopwedstrijd is echt mega. Dat maakt het extra leuk.”

De Man volgt

In de Intermédiaire I mocht Eva de Man het rode lint ophalen. Zij reed Evita (v. Johnson) naar 66,912%. Jesslin Galiart, stalamazone van Gabriëlle en Louis Röst, stuurde Capetown (v. Jimtown) met 65,735% naar de derde plek en maakte daarmee het Haarbosch-feestje compleet.

Vincourt uitschieter in PSG

In de Prix St. Georges was Annemieke Vincourt – Krom de absolute uitschieter. Nog maar net teruggekeerd van CDI Ranshofen reed ze haar eigengefokte Fimosa (v. Ampère) met 68,676% ruimschoots naar de winnende score. Letty Roseboom en Dancing Dilinda (v. Sorento) werden tweede met 65,441%, gevolgd door Elisa Ramkema en Delano (v. Tygo) met 65,294%.

Miocevich en Van Brenk

Ook in het ZZ-Zwaar boekte Vincourt succes, maar nu als trainer. De eerder door haar gereden Jive (v. Jazz) won met Sarah Miocevich de eerste proef met 66,071%. Manon van Hylckama Vlieg en Kingsley Emblematico (v. Carvalh) noteerden de tweede score van 64,571%. Piet Groen en Eddie S (v. Apache) kwamen op precies dezelfde score uit maar na toepassing van de ex aequo-regeling werden ze derde.

In de tweede proef ZZ-Zwaar noteerde alleen Wijnanda van Brenk een 65 procent-plusscore. Haar proef met Featherhands SQBS (v. Apache) was goed voor 66,500%. Judith Huizinga en Haydn F (v. Charmeur) volgden met 64,786% op de tweede plek en Piet Groen mocht zijn tweede prijs van de dag ophalen. In deze proef stuurde hij zijn Apache-zoon Eddie S naar 64,429%.

GP-kür voor van Diessen

In de Grand Prix kür was Wendy van Diessen – van den Boogaard niet te kloppen. Met Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) knalde ze naar 70,00%. Shanda de Boer en Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) werden tweede met 66,25%.

Oord beste junior

Bij de junioren mochten Jade Oord en Sidney Trimp de prijzen ophalen. Oord reed Chireine (v. Painted Black) naar de hoogste score van 63,235%. Trimp en Florenzo (v. Florett As) werden tweede met 62,721%.

Bron: Horses.nl