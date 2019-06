Gabrielle Röst bereikt mijlpaal: ‘De eners hebben bloed, zweet en tranen gekost’

Gabrielle Röst draait al een hele tijd mee in de dressuursport maar kwam daarin nog niet uit in de Zware Tour. Tot vandaag. Want op de Subtopwedstrijd in Hoofddorp maakte ze met haar als jong paard aangeschafte Bibi Vita (Discovery x Welt Hit II) haar debuut in de Intermédiaire II en sloot dat met 61,691% af met een startbewijs voor de Grand Prix.

“Ik moet nu wel even aan de beademing hoor”, vertelt Gabrielle Röst lachend na afloop van haar debuut in de Intermédiaire II. “Het was niet onze beste proef maar ik heb nog nooit op dit niveau gereden en was daardoor toch wel een beetje nerveus. Je wil het toch goed doen. Zo wilde ik heel graag de pirouettes klein en precies rijden maar dat lukte helaas niet. De eerste probeerde ik klein de draaien maar daarin sprong Bibi om en de tweede wilde ik niet zo klein draaien maar die was dan net weer te groot.”

Ontspannen in de rondte toeren

De combinatie toonde verschillende goede onderdelen maar liet, naast de pirouettes, her en der nog meer punten liggen. “Het binnenkomen was niet recht en de laatste lijn was wiebelig. Dat soort stomme dingen. Het was heel druk in m’n hoofd om dit voor elkaar te krijgen. Nu moeten we ervaring krijgen om op dit niveau ontspannen in de rondte te kunnen toeren.”

Geen limiet

Hoewel de wissels eerder nog niet zo makkelijk waren, springt Bibi Vita die nu met groot gemak. “De wissels waren destijds best een ding”, blikt Röst terug. “En de eners hebben helemaal bloed, zweet en tranen gekost maar die gingen vandaag in de ring recht en fijn. Bibi is een paard met onbegrensde mogelijkheden en ik sta steeds versteld van haar. Het moet allemaal nog wat beter in de afstemming maar ik voel bij haar geen limiet.”

Niet verder dan X

Röst kocht Bibi Vita als 3,5-jarige bij haar fokker. “In eerste instantie was ze zo’n wiebelkont en durfde ik er niet op. Nadat mijn vriendin Laurenze Walet Bibi in de basis heeft uitgebracht heb ik haar toch maar zelf overgenomen met de gedachte: ik zie het wel. Bibi was toen heel kijkerig en dan kwamen niet verder dan de X. Maar met doorzetten kregen we uiteindelijk een klik en nu is ze echt mijn paard. Heel gaaf dat ze mij door de jaren heen is gaan vertrouwen en steeds beter aan de hulpen is gekomen. Ze let meer op mij en het schrikkerige is steeds minder geworden. Dat gaat nu heel goed.”

Duizend dingen

Het duo heeft nu het startbewijs voor de Grand Prix op zak maar Röst maakt voorlopig nog niet de overstap. “Het is wel grappig want de eners, de piaffe, de passage en de hele pirouettes pakt ze super makkelijk op maar de Grand Prix is echt nog wel wat anders dan de Inter II. Er moeten nog duizend dingen beter en het moet nog meer gecontroleerd. Maar het hele leerproces en de weg er naar toe is ook hartstikke leuk. Ik wil eerst makkelijker door de proef heen komen en ga met mijn trainer en steun en toeverlaat Tim (Coomans, red.) overleggen om stapje voor stapje verder te gaan. Ik ben geen natuurtalent en moet het hebben van heel hard m’n best doen. De Grand Prix lijkt me fantastisch maar ik ga eerst dit even verwerken.”

