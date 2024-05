Ivo Campagne: ‘Iedereen moet onze sport zo positief mogelijk uitdragen’

In de paardensport zijn de paarden de atleten en hoofdpersonen. Maar voor ze schitteren op concoursen komen daar veel partijen bij kijken. Ruiters, sponsoren en zeker ook eigenaren. Eigenaren die niet kiezen voor het geld, maar genieten van de sport en hun paarden voor ruiter en Nederland behouden. Zo'n eigenaar is Ivo Campagne, ook bekend als Stoeterij Sterrehof waar hij samen met echtgenote Ellen eigenaar van is. In de serie van CHIO Rotterdam 'Zonder eigenaren geen hippische topsport' komt Campagne aan het woord.

“Stoeterij Sterrehof is een niet al te grote mooie locatie waar de hippische sport op een paar pijlers drijft. Ten eerste hebben we een gedeelte fokkerij. Die zijn we sinds twee jaar aan het terugschroeven omdat we hier te laat mee zijn begonnen en tijd tekort hebben om een echt mooie stam op te zetten. Overigens zijn hier wel een aantal fijne paarden uit voortgekomen. Ten tweede hebben we een deel africhting van jonge paarden. Wat goed is uit de fokkerij houden we en de rest verkopen we voor de breedtesport. Tenslotte hebben we op ons bedrijf een deel handel. Over mezelf, na de HBS ben ik de beroepsopleiding in Deurne gaan volgen. Dat vonden mijn ouders een minder goed idee, maar ik ging ervoor. En het lukte! Ik ben een aantal jaren de jongste instructeur van Nederland geweest. Na mijn opleiding ging ik werken in de manegewereld en werd ik bedrijfsleider op een manege in Noord Holland.”

Nog één keer voor gaan

“In 1973 ben ik in Bilthoven mijn eigen manege begonnen. Daar heb ik ook mijn vrouw Ellen ontmoet. Ze was verpleegkundige en ging ook de administratie voor de manege doen. Ik ga voor kwaliteit en zo ook met dit bedrijf. Kleine lessen en goede paarden was bij ons de norm. Na een goede twintig jaar hebben we de manege verkocht en zijn we naar de Veluwe verhuisd. Ik wilde niets meer met paarden, maar dat is niet gelukt. Mijn vrouw bleef wel rijden en langzaam maar zeker zochten we weer een ander huis. Ik wilde wat gaan fokken, dat leek me mooi. Na een paar jaar konden we grond kopen en besloten er nog één keer voor te gaan.”

Begin van iets heel moois

“Met dit project is alles begonnen, het werd het begin van iets heel moois. Opium was de volgende stap. We werden eerst voor de helft eigenaar en later kochten we hem helemaal. Door hem ontstond het contact met Marc Houtzager en weer hierdoor hebben we concoursen en kampioenschappen over de hele wereld beleefd. Stoeterij Sterrehof bestaat inmiddels zeventien jaar. Overigens komt is ons bedrijf vernoemd naar ons huis in Elspeet, de vorige eigenaren hadden het de naam Sterrehoveke gegeven. Dit werd Sterrehof en gezien onze werkzaamheden kwam daar Stoeterij voor. Zoals velen waarschijnlijk al weten, wordt ons bedrijf verkocht, we gaan een andere fase van ons leven in. Mijn vrouw en ik willen meer samen zijn en wat meer van de wereld zien. Overigens hopen wij Marc en zijn vrouw Julia wel van goede paarden te kunnen blijven voorzien.”

Verandering door Houtzager

“Toen ik 13 was, inmiddels ben ik 74, kwam ik samen met mijn vader al op het CHIO Rotterdam. Jarenlang kwam ik er, alleen toen ik de manege in Bilthoven begon, had ik niet altijd tijd om te komen. Toen Marc onze paarden ging rijden veranderde dat weer en ik heb dan ook hele goede herinneringen aan het concours. Vooral vroeger, toen er nog niet zoveel hele grote concoursen waren, was CHIO Rotterdam echt speciaal.”

Natuurlijk Opium

Gevraagd wordt welke Sterrehof-paarden in het Kralingse Bos hebben gelopen. “Opium natuurlijk, Calimero, Dante, Uppity, Tamino en de nodige jongere paarden. Als ruiter en paarden gezond blijven, zal Marc dit jaar ook ongetwijfeld weer van de partij willen zijn. Ook Julia heeft een aantal Sterrehof-paarden in Rotterdam gestart, waaronder Pherna, Ushi, Valdato en Carytano.”

Olympische Spelen speciaalst

Door hun paarden hebben Ivo en Ellen Campagne veel meegemaakt. Wat zijn de mooiste herinneringen? “De Olympische Spelen blijven het speciaalst. De eerste waren Hong Kong met Opium en deze waren heel bijzonder. Maar Londen was nog mooier. De sfeer was onvoorstelbaar goed met een geweldige oranje kroeg. Wat ook super was, was dat alles beloopbaar was. De Spelen in Rio waren ook mooi, maar ik hou gewoon niet van dat land. Overigens hebben we ook hele mooie herinneringen aan Rotterdam. Het hoogtepunt was natuurlijk toen Marc en Tamino in 2012 de Grote Prijs wonnen, maar ook de overwinningen met het team waren heel mooi.”

Binnen half uur eruit

“Ja, we hebben veel moois beleefd met veel geweldige paarden, maar Opium blijft toch wel favoriet. Hij heeft zoveel voor ons gedaan en betekend en is zo uit het niets omhoog geschoten, geweldig. Wij dekten altijd bij Stoeterij Vosbergen in Heerde en de jongens Jonkers daar hadden Opium als jong paard gekocht bij Ulrich Kirchoff. Toen hij ca. zes jaar was, zat ik bij Vosbergen aan de koffie en zei ik dat ik wel eens mee wilde doen met zo’n paard. Een jaar later deed die mogelijkheid zich voor. Bij Opium. Wel onder voorwaarde dat hij naar Nederland zou komen. Dat kon en zodoende moest er een ruiter voor hem worden gezocht. Ik was altijd al gecharmeerd van de rijstijl van Marc, ik zag hem vaak in Ermelo jonge paarden rijden. Ik heb hem gebeld en binnen een half uur waren we eruit. Later hebben we ook de andere helft van Opium gekocht. Na tien jaar geweldige sport en net zolang een fijn pensioen bij ons op de stoeterij is hij onlangs helaas plotseling overleden.”

Rustiger en minder zorgen

Is er leven na Stoeterij Sterrehof? “Ja zeker. Volgens Freek de Jonge zelfs na de dood. Maar zonder gekheid, we gaan met Marc en Julia door zo lang het kan en we hebben een dochter die hobbymatig paardrijdt. Het wordt alleen wat rustiger en we zullen wat minder zorgen hebben. Daarnaast blijven ook de mooie herinneringen.”

Stinkende best

“Ik hoop, dat is echt mijn diepste wens, dat de paardensport blijft hoe ze nu is. Dat alle mensen die op wat voor manier dan ook in de schijnwerpers staan hun stinkende best doen zodat we aan de bal kunnen blijven en die kleine groep tegenstanders van onze sport de baas blijven. We moeten nog harder knokken om alles te laten blijven zoals het nu is. Iedereen moet goed nadenken en de sport promoten. CHIO doet dat met deze stukken goed, iedereen moet zijn steentje bijdragen. Ook mensen die in de stallen werken, verkopers van vrachtwagens, mensen die de bodems verzorgen, iedereen moet onze sport zo positief mogelijk uitdragen.”

Bron: CHIO