Locatiekeuring De Nieuwe Heuvel: 14 Sterren, Vajén behaalt eerste premie

Gisteren vond de locatiekeuring plaats bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Juryleden Jan Hellinx, Antje Galema–Holtrop en Jolanda Slootjes konden 14 paarden belonen met het Sterpredicaat. Eén daarvan werd Ster met een eerste premie: Vajén van Stal Aschberg Ster (Auwert 514 x Jouwe 485).

De eerste premie merrie viel in de rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries. De vierjarige Vajén is gefokt en in eigendom van Joëlle van Asch-Vlaanderen en is geen onbekende in de keuringsring. In 2023 werd ze enter- en jeugdkampioen op de Centrale Keuring. Een merrie met een luxe uitstraling en veel jeugd opdruk, zo beschreef Jan Hellinx. ”Rijk aan ras, royaal in het front, sterk gebouwd en fijn en hard beenwerk.” Vajén stapte actief en liet een draf zien met een krachtig achterbeen, veel zweefmoment en makkelijk schakelend. In deze klasse werd Tynke T. van Sessing Ster (Epke 474 x Bartele 472) beloond met een Ster met een tweede premie. Tynke, geboren en getogen bij de familie Tanck, is een halfzus van KFPS stamboekhengst Nyk 538.

Zeven Ster met een tweede premie

De driejarigen waren in Lunteren goed vertegenwoordigd met 18 jonge merries. Hiervan kregen er zeven een Ster met een tweede premie. Daarbij waren Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen succesvol met drie nieuwe Stermerries: Wende fan Fjildsicht Ster (Gosse 526 x Tsjalle 454), Yris fan Fjildsicht Ster (Auwert 514 x Julius 486) en Wilhelmina fan Wettersicht Ster (Tiede 501 x Jehannes 484) gingen met een oranje lintje naar huis.Ook bij Stal Aschberg was het dubbel juichen. Naast de Ster van Vajén kreeg ook Ziva van Stal Aschberg Ster (Auwert 514 x Jouwe 485) het Sterpredicaat uitgereikt en kwam op kop van de driejarigen te staan. Ziva is een volle zus en een jaar jonger dan Vajén. Moeder Christine de V Kroon AA (Jouwe 485 x Doaitsen 420) werd op één dag twee Sternakomelingen rijker.

Een Ster met een tweede premie was er ook voor de driejarigen Weyntje CH Ster (Faust 523 x Norbert 444), Wypkje Ster (Nane 492 x Jehannes 484) en Wietske van de Elsenerhof Ster (Boet 516 x Gerben 479).

Promotie naar Ster

Voor de vierjarige Vemke Ster (Boet 516 x Teeuwis 389) bleek de komst naar de locatiekeuring succesvol met een promotie van stamboek naar Ster. In de rubriek met veulenboekruinen was er voor de vierjarige Valentijn Ster (Tjebbe 500 x Epke 474) een Ster met een tweede premie weggelegd.

Drie Sterhengsten

Van de vijf gepresenteerde veulenboekhengsten kregen er uiteindelijk drie een Ster. Willow fan stal Vrolijk Ster (Faust 523 x Alwin 469), Xalvador C van de Wijdewormer Ster (Tiede 501 x Dries 421) en Thys SG fan Wolsum Ster (Auwert 514 x Hette 481).

Bron: KFPS