Loïs Joosse baant zich langzaam maar zeker een weg richting de top

Ze weet wat ze wil; de 25-jarige Loïs Joosse is langzaam maar zeker bezig zich een weg te banen naar de top in de eventingsport. Dit jaar staat de overgang naar de vierster gepland, in de hoop volgend jaar Boekelo te mogen rijden. De seizoenstart in de driester is hoopgevend. Met Monash van de Groote Kamps (Idrigill van de Groote Kamps x Roven xx) werd ze onlangs in Münster in een groot internationaal deelnemersveld knap dertiende in de korte driester.