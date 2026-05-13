IOC wil programma Olympische Spelen Brisbane (2032) inkrimpen

Rick Helmink
Publiek cross-country Parijs Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Het Internationale Olympisch Comité (IOC) wil het programma van het Olympische zomerspelen in Brisbane (2032) inkrimpen. Een besluit over welke sporten getroffen worden door het reduceren van de omvang van de Spelen wordt nog dit jaar genomen. De criteria waarop geselecteerd wordt, treffen mogelijk eventing. De FEI meldt aan equi-pages dat ze vertrouwen heeft dat de drie paardensportdisciplines deel uit zullen maken van het programma in Brisbane.

