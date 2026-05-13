Meer dan twee ton voor Casallco-zoon bij PS Online

Ellen Liem
Casallco. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen 28 jonge springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 100.000 euro op met als absolute veilingtopper Casalensky PS (Casallco x Cornet Obolensky). Deze vierjarige ruin werd afgeslagen voor 202.000 euro en blijft in Duitsland.

