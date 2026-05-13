Friese Grand Prix-hengst Mees 497 verkocht

Ellen Liem
Marc Peter Spahn met Mees 497. Foto: still ClipMyHorse
Door Ellen Liem

In 2020 werd Mees 497 (Tymon 456 x Dries 421) aangekocht door het Zweedse Aftonmora Friesians van Sandra Åhs Nilsson. Zij heeft de Friese stamboekhengst, die werd uitgebracht door Leonie Evink en Marc-Peter Spahn, nu verkocht. Nieuwe eigenaar van de 14-jarige Grand Prix-hengst is Whispering Willow Ranch in de Verenigde Staten.

