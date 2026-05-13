Simonson en Indian Rock openen jacht op Amerikaanse titel met overtuigende zege in Grand Prix

Christian Simonson met Indian Rock Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Savannah Pieters

Christian Simonson en Indian Rock (Apache x Vivaldi) hebben het eerste onderdeel van het Amerikaans Kampioenschap op overtuigende wijze gewonnen. De pas 23-jarige ruiter stuurde de KWPN-goedgekeurde hengst in de Grand Prix naar een royale overwinning. Met een score van 75,196% bleef de combinatie bijna vijf procent voor op de nummer twee.

