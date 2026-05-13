IBOP Exloo: 83,5 punten voor CK-kampioene Santorini Dieni GDH

Op de IBOP vandaag in Exloo werden tien spring- en negen dressuurpaarden beoordeeld. Daarvan slaagden er negen respectievelijk zeven. Zes van hen behaalden minimaal 80 punten met als topscoorder Santorini Dieni GDH (Las Vegas x Toto Jr). Zij werd beloond met 83,5 punten.

Ellen Liem Door

De vierjarige Santorini Dieni GDH (Las Vegas uit Mya Dieni ster PROK D-OC van Glock’s Toto Jr., fokker Janneke Gnodde uit Terschelling) van Matty Marissink en Anton Loomans werd vorig jaar al uitgeroepen tot kampioen op de Centrale Keuring en werd nu met een goede IBOP direct elite. Begin dit jaar eindigde ze al als tweede in de VSN Trofee. “Dit is een scherpe merrie die met veel buiging in de gewrichten beweegt. Ze heeft een goede, ruime stap en draaft met een heel aansprekende beentechniek. In galop zien we datzelfde beeld, en ze maakt altijd veel houding. Deze bergopwaarts bewegende merrie kan gemakkelijk schakelen in beweging en werd met een goede aanleuning voorgesteld”, vertelt Marcel Beukers die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde

Secret’s Star

De Secret-dochter Secret’s Star (uit Hope of Glory ster PROK van Supério) van fokker G. Nieboer uit Tripscompagnie en mede-geregistreerde S. Benthem uit Sappemeer kwam met een 9 voor galop uit op 81 punten en werd daarmee ook direct elite. “Deze aansprekende, chique merrie galoppeert met zeer veel balans, afdruk en bergopwaartse tendens. Ze heeft een goede beentechniek in draf en zou in stap nog iets meer lichaamsgebruik en ruimte mogen tonen.”

Saint Amour

Een halve punt minder (80,5) kreeg Saint Amour (Florida TN uit Dettina elite EPTM-dres D-OC van Johnson) van fokker E. van Velzen uit Erica, wat haar eveneens het elitepredicaat opleverde. “Dit is een lichtvoetig bewegende merrie die in alle drie de gangen veel souplesse liet zien. Ze doet alles met veel gemak en laat zich fijn rijden.”

Parla-Sarina

Op precies 80 punten kwam Parla-Sarina (Kjento uit Sarina elite sport-dres pref PROK van Flemmingh, fokker Erven JS de Jager uit Sleen) van mede-fokker J. Zeewuster uit Sleen uit, en zij werd aansluitend opgenomen en elite verklaard. “Deze royaal ontwikkelde merrie beweegt met veel kracht. Ze stapt met een zeer goed lichaamsgebruik, goede ruimte en zuiverheid. In draf heeft ze veel afdruk en een goed achterbeengebruik, waarbij ze nog iets hoog in het kruis blijft. Ze galoppeert met goede balans.”

Volle zus Norton VDL

De vierjarige Baltic VDL-dochter Siwyrusa H (uit Wyrusa H ster pref prest RPOK van Corland) van Anne-Jan Hazenberg uit Opende kwam uit op 82 punten. Deze kersverse keurmerrie is de volle zus van de KWPN-gekeurde hengst Norton VDL en halfzus van onder andere het 1.60m-springpaard Cat Ninja (v. Zirocco Blue VDL). “Dit is een aansprekende merrie die met goede afdruk galoppeert en springt, en daarbij een goede mate van voorzichtigheid toont. Ze springt met heel goede reflexen, zou soms nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben en laat zich heel goed rijden en bewerken. Ook haar instelling viel positief op.”

Plenfiddich B

De zesjarige Plenfiddich B (Glenfiddich VDL uit Amélus B elite IBOP-spr sport-spr PROK van Namelus R) van fokker H.H. Borst uit Meppel slaagde dankzij een 8,5 voor reflexen met 80 punten voor de IBOP. Aansluitend werd ze met 70/80 ster en keur verklaard. “Deze merrie was nog iets groen, maar bouwde positief op. Ze is zeer voorzichtig, springt met goede reflexen, maakt de sprong achter goed af en toont atletisch vermogen.”

Sportmerries

Na afloop van de IBOP werden nog drie sport-spr merries voorgesteld voor stamboekopname/graadverhoging. Twee daarvan presteerden al op 1.40m-niveau, de vorige week via de thuiskeuring al ster verklaarde Marilyn Monroe (Arezzo VDL uit Le Tot Star Z van Le Tôt de Semilly, fokkers Anna en Wilma Wolters uit Groningen) van B. van Dijk en R. van Dijk-Froma uit Blijham, en de Mylord Carthago-dochter Jaisbanta (uit Brianta van Indoctro) van fokker Egbert Kuijer uit Dwingeloo. “Laatstgenoemde hebben we kunnen opnemen met 75 punten voor exterieur en is daarmee direct keur geworden. Het is een aansprekende, langgelijnde merrie met een goede bovenlijn en ontwikkeling. De atletische merrie Marilyn Monroe hebben we kunnen bevorderen tot keurmerrie, zij is eveneens aansprekend en langgelijnd.” Ook de sportmerrie Milatharin (Eldorado van de Zeshoek uit Victharin prest van Goodtimes, fokker P.J.A.T. de Hoog uit Holthees) van S. van Bergen uit Hooghalen kreeg 75 punten voor exterieur en is nu keur. “Deze 1.30m-merrie is aansprekend, staat goed in het rechthoeksmodel, heeft correct fundament en zou nog een fractie sterker kunnen zijn in de bovenlijn.”

Bron: KWPN