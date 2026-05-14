Stijger van de Maand Grand Galaxy Win: ‘De werklust en instelling zijn verankerd in de moederlijn’

De inmiddels vijftienjarige Grand Galaxy Win (Apache x Jazz x Zeoliet) heeft geen enorme aantallen veulens op de wereld gezet (203 in de KWPN database en 264 bij het DWB), maar een steeds groter deel daarvan loopt in de hogere dressuursport. Van de 357 bij HorseTelex geregistreerde nakomelingen, hebben er meer dan zestig een klassering van Z-dressuur of hoger achter hun naam. Op de HorseTelex dressuurrankings staat de door Angèle Toonen-Arts gefokte Grand Galaxy Win op dit moment op de derde plaats op de B-ranking voor jonge verervers en 24e op de A-ranking.