Monica Theodorescu: ‘Jonge paarden-wedstrijden zijn er nog omdat de markt het wil’

Monica Theodorescu is al 11,5 jaar lang bondscoach van het Duitse dressuurteam, maar ze houdt zich ook veel bezig met de opleiding van jonge dressuurpaarden. Zo begeleidt ze onder andere combinaties op de selecties voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De voormalig internationaal Grand Prix-amazone is van mening dat er het één en ander moet veranderen. "In mijn ogen zijn jonge paarden-wedstrijden marketingevenementen", vertelt ze in een interview met Reiter Revue.

“Bij de selecties voor het WK Jonge Dressuurpaarden heb ik ieder jaar weer een aantal problemen. Jaarlijks zeg ik tegen een aantal ruiters dat ze de paarden niet zo hoog moeten instellen en meer lengte in de hals moeten geven, zodat de neus meer naar voren komt. Het rijden op de selecties is in de loop der jaren wel beter geworden, omdat de ruiters inmiddels weten wat ik wil zien. Sommige paarden worden echter nog te hoog ingesteld en de ruiters ondersteunen de bewegingen van de paarden te veel. Minder hand en meer lengte in de hals zou hen goed doen.”

‘Omdat de markt het wil’

Volgens Theodorescu is het probleem ontstaan omdat ‘de markt dat wil’. “Blijkbaar wil de markt het, mensen willen het nog steeds zo zien. Dat begon jaren geleden al met de veilingpaarden. De ruiters moesten het publiek laten zien wat voor kwaliteiten de paarden hadden, dus werd er vaak te vroeg iets geforceerd. Na de veilingen moesten de paarden soms weken of maanden bijkomen. Daar kwam de stress van het uitproberen bij.”

Voorkeur geven aan natuurlijker bewegend paard

Voor veel professionals speelt geld een cruciale rol bij het opleiden van paarden. “Als de klant voorkeur gaf aan een paard dat natuurlijker loopt in plaats van spectaculair, zou er iets kunnen veranderen.”

Te vroeg

“De sport ontwikkelt zich al jaren in een betere richting, maar er wordt nog altijd naar een aantal individuele ruiters gewezen. Dat klopt niet. Tegelijkertijd moeten we een aantal dingen heroverwegen. Daarbij vraag ik me oprecht af of driejarige paarden wel thuishoren op een nationaal kampioenschap. Als technische staf zijn we het erover eens dat het voor hen te vroeg is. Maar die wedstrijden zijn er nog steeds, omdat het nog steeds uitgeschreven wordt en het publiek er nog altijd kaartjes voor koopt.”

