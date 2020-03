Briar opgenomen in Gothenburg Hall of Fame

Voormalig internationaal Grand Prix-paard Briar (Magini x Krocket) was onlangs eregast op de Gotenburg Horse Show, waar hij werd opgenomen in de Hall of Fame. De KWPN-erkende hengst maakte onder het zadel van Jan Brink jarenlang deel uit van het Zweedse dressuurteam. De inmiddels 29-jarige Briar werd in Gothenburg aan de hand van eigenaar Hans Yngve Goransson gepresenteerd.

Briar werd op vierjarige leeftijd in 1995 goedgekeurd bij het SWB en werd kampioen in de dressuurrichting. Met Jan Brink in het zadel van hij deel aan drie Olympische Spelen. In Athene (2004) eindigde de combinatie individueel op de zevende plaats. Vanaf 2002 werd de hengst zes jaar op rij nationaal Zweeds kampioen, alvorens hij in 2009 met pensioen ging.

Briar op vijfjarige leeftijd:



Briar op 29-jarige leeftijd:



Bron: Horses.nl/Eurodressage