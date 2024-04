Micky Schelstraete ziet Donovan uit stal vertrekken

Micky Schelstraete heeft weer afscheid moeten nemen van de tienjarige Donovan, in eigendom van de familie Pawluk. In februari 2023 werd de rit op de De Niro-zoon toegewezen aan de jonge amazone. Het afgelopen jaar boekte het duo meerdere goede resultaten bij de Young Riders en maakte ze deel uit van het KNHS topsportkader.

Schelstraete wist met Donovan in 2023 meerdere overwinningen op haar naam te schrijven, zoals tweemaal de landenproef op het CDI Kronenberg in juli en december en de landenproef in Leeuwarden. Ook was er een eerste plaats bij de Young Riders op de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup in Utrecht.

Einde zomer

Schelstraete heeft wat langer van de De Niro-zoon mogen genieten dan vooraf verwacht. In een interview op Indoor Friesland in oktober 2023 vertelt moeder Jonna Schelstraete: “Sinds februari zijn Micky en Donovan een combinatie en eigenlijk zou ze hem maar tot het einde van de zomer rijden. Nu is hij er echter nog steeds en we genieten van hem. De eigenaren zijn heel tevreden en we gaan zien wat de toekomst ons brengt.”

Bron: Horses.nl/ Instagram