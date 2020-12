Nieuwe amazone voor Grand Prix-hengst Blue Hors Zack

Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) werd door Daniel Bachmann Andersen uiterst succesvol uitgebracht in de internationale Grand Prix. Daar kwam door het vertrek van de ruiter bij zijn werkgever Blue Hors een einde aan. Nu heeft de 16-jarige KWPN-hengst een nieuwe amazone. Dat is Nanna Skodborg Merrald.

Nanna Skodborg Merrald, stalamazone bij Blue Hors, kreeg onlangs ook al de beschikking over de olympische merrie Atterupgaard’s Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag). Dat betekent dat de amazone nu twee troeven heeft voor de internationale Grand Prix.

WB-finales

Zack beleefde een succesvolle carrière onder Daniel Bachmann Andersen. Na successen in de Lichte Tour debuteerde het duo in het voorjaar van 2017 in de internationale Grand Prix. Zo wonnen ze onder andere in Darmstadt-Kranichstein zowel de Grand Prix als de kür en namen ze twee keer deel aan de Wereldbekerfinale. In de editie van 2018 in Parijs eindigde het duo als zevende, in 2019 was er in Gothenburg een vierde plek met 85,468% in de kür.

Zege op geboortegrond

Ander hoogtepunt in hun carrière was de Wereldbekerkwalificatie van Den Bosch in 2019. Op zijn geboortegrond liep de door Bas Wilschut uit Bosschenhoofd gefokte hengst naar de overwinning in de kür en liet daarbij de Duitse top achter zich.

WEG en EK

In 2018 namen Bachmann Andersen en Zack deel aan de WEG in Tryon en het jaar daarop aan het Europees kampioenschap in Rotterdam. Op beide kampioenschappen noteerde de combinatie in de landenwedstrijd het beste resultaat voor Denemarken.

Bron: Horses.nl/Ridehesten