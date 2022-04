Thamar Zweistra net buiten top tien in eerste WB-finale: ‘Heel trots op Ich Weiss’

Thamar Zweistra is in haar eerste Wereldbekerfinale dressuur op de elfde plaats geëindigd. De Zeeuwse amazone van TeamNL reed met de schimmelhengst Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), met zijn negen jaar het jongste paard in de finale. “Ik ben heel trots op Ich Weiss. Hij heeft super zijn best gedaan”, vertelt Zweistra, die met 75,125% net een fractie tekort kwam voor de top tien. Het goud was in de finale voor regerend Olympisch en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB.

“Hexagon’s Ich Weiss stond super aan mijn hulpen. Ik ben heel blij met deze prestatie”, reageert Zweistra na afloop. “In de imponerende accommodatie van de Leipziger Messe met alle toeters en bellen blijft Hexagon’s Ich Weiss super zijn best doen. Ik ben dan ook heel trots op hem. We hadden een klein foutje in de galopchangementen om de twee passen. Ik vond de kür wel vergelijkbaar met die van Indoor Brabant vorige maand. Toen scoorden we 77%. Nu was dat ruim 75% en viel me dat iets tegen met de punten.”

Keuze

Zweistra had de keuze tussen de nog onervaren Hexagon’s Ich Weiss en de meer ervaren hengst Hexagon’s Double Dutch voor de finale. “Mijn trainer Leunus van Lieren heeft die beslissing gemaakt. We verwachten heel veel van Ich Weiss en dan moet hij een wedstrijd als deze finale gewoon kunnen doen.”

Debuut

Zweistra plaatste zich de twee voorgaande jaren ook voor de wereldbekerfinale, die vanwege het coronavirus in 2020 en het rhinovirus in 2021 afgelast werden. In Leipzig debuteerde de amazone in het officieuze indoorwereldkampioenschap. “Wat ik er mooi aan vond is dat er weer veel publiek op de tribunes zat en er was ook veel te zien met de finales springen, voltige en de vierspannen. Het programma is erg vol, maar het was heel mooi om deel te nemen.”

WK Herning

Zweistra kijkt al uit naar het volgende kampioenschap. “Naar het NK Dressuur in Ermelo begin mei neem ik Ich Weiss en Double Dutch mee. We gaan zien hoe ver we komen. Ik hoop op een plaats bij de beste vier en richt me dan op het WK komende zomer in Herning”, besluit de amazone uit Schore.

Uitslag

Bron: Persbericht